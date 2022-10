Un guardaroba che guarda al vintange (con stile) quello di Kate Middleton e una pelle che di vintage ha veramente poco. La regina di stile di Buckingham Palace ha un volto sempre radioso, ma se a corte i segreti sono sempre ben nascosti quelli della skincare della Principessa del Galles sono ben noti.

Kate Middleton: ecco il suo segreto di bellezza

Sicuramente l'incarnato chiaro e i lineamenti delicati la aiutano molto, ma c'è da dirlo a 40 anni compiuti la nuora di Re Carlo III emana una luce naturale prodotto anche di una beauty routine molto attenta eppure straordinariamente alla portata di tutti.

La royal skinecare

Ogni giorno, appena sveglia, Kate ricorre all'Organic Rosehip Face Oil, un olio che si tampona sulle guance tutte le mattine per mantenerle idratate e in salute.

Ricco di vitamina A e antiossidanti, si pensa che la principessa abbia iniziato a usarlo quando era incinta della sua seconda figlia, la principessa Charlotte, nel 2015, dopo un suggerimento di mamma Carole. Oltre ad essere utile per la pelle del viso, notoriamente delicata, il prodotto sarebbe ideale anche per cicatrici, smagliature, rughe ed altri segni del tempo. La vitamina A infatti aiuta ad aumentare la produzione di collagene, fondamentale per combattere i danni del sole e altri segni dell'invecchiamento. A sorpresa, la boccetta di olio "miracoloso" si trova a soli 19,99 sterline da Holland e Barrett. Anche per la cura della pelle Kate dimostra di essere una donna pratica e, in fondo, di poche pretese.