Kate Middleton, tutte pazze per il cappello fedora della Duchessa di Cambridge

Sono bastate poche ore per sapere tutto sul cappello scelto da Kate Middleton per presenziare alla messa nella chiesa di St Mary Magdalene a Sandringham, con il Principe William e la Regina.

La gita di gruppo in chiesa di domenica (che comprendeva anche i genitori di Kate Carole e Michael Middleton) è arrivata pochi giorni prima del suo 38esimo compleanno, giovedì 9 gennaio, e due settimane dopo che i suoi figli il Principe George e la Principessa Charlotte hanno fatto il loro debutto il giorno di Natale nella stessa chiesa accanto la regina.

Meghan Markle, total look marrone e outfit informale per il primo impegno pubblico dell'anno

Kate Middleton e William in crisi? Lo strano tour de force imposto dalla Regina Elisabetta

Lasciati in guardaroba i fascinator con cui è solita comparire in uscite pubbliche, per l’occasione la Duchessa di Cambridge ha preferito indossare un Suffolk Fedora di Hicks & Brown, dal costo di 89 sterline, in feltro di lana blu e rifinito a mano con piume di fagiano.



A completare l’outfit invernale, un cappotto Roksanda di colore marrone e blu (molto simile al cappotto blu di Catherine Walker indossato lo scorso anno e in Norvegia nel 2018), gli orecchini pendenti con zaffiro e diamanti appartenuti a Lady Diana e la pochette matelassé che Jaeger le ha dedicato nel 2012. Ai piedi, stivali marroni scamosciati di Stuart Weitzman.

La prima a indossare un fedora di Hicks & Brown è stata a Natale Sophie Wessex, la consorte del Principe Edoardo. Sophie era apparsa il 29 dicembre al fianco di The Queen con un identico modello in color cammello acquistato - hanno fatto sapere dalla Hicks & Brown - un paio di anni fa.

Da quando Kate Middleton si è mostrata con il loro fedora, la griffe, specializzata in capi di abbigliamento dal gusto tipicamente british e fondata nel 2014 da Leet-Cook e sua sorella Rosie Turner, ha venduto centinaia di cappelli. Modello sold-out, insomma, nel giro di 24 ore: ora è disponibile solo in pre-ordine, con consegna prevista in 5-6 settimane.



Ultimo aggiornamento: 13:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA