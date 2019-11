Kate Middleton, la verità sul rapporto con Meghan Markle. «Non le piace, ecco cosa fa con lei...». La duchessa di Cambridge e la duchessa di Sussex non solo non sarebbero amiche, ma non si piacerebbero affatto. A rivelarlo una fonte vicino alla famiglia reale.

Come riporta il Daily Mail, Kate Middleton e Meghan Markle non perderebbero però tempo a farsi la guerra, «semplicemente si ignorano». Insomma, la moglie del principe William non darebbe spago alla cognata, rimanendo concetrata sul suo ruolo.

Per quanto riguarda Meghan Markle, una sua amica avrebbe rivelato a People che l’ex attrice non vuole «adattarsi allo stampino», ovvero al protocollo reale, al contrario della futura regina Kate.

