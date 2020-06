Kate Middleton, abiti low cost per i figli: meno di 25 euro per vestire George, Charlotte e Louis

Kate la parsimoniosa : ancora una volta la moglie del principe William delizia i sudditi con una bella foto del marito e dei tre figli in occasione del compleanno - 38 anni - di lui, il 21 giugno. E, al tempo stesso, segna un importante punto a suo favore: un particolare cruciale subito notato dai tabloid britannici che per primi hanno ripreso le foto della duchessa.

I tre ragazzini Windsor indossano abiti comodi e - soprattutto - estremamente economici: la polo verde militare di George costa 5,99 sterline (6,60 euro) da H&M ... ed è andata esaurita subito, ma niente paura, si può acquistare qualcosa di simile - anzi tre pezzi - a 8,99 sterline (poco meno di 10 euro). La salopette in jeans e la t-shirt a righe blu di Charlotte sono anch'esse esaurite (brand John Lewis, costo 10 sterline); ma la t-shit si può acquistare a 6,99 sterline sul sito di Gap. L'outfit più "dispendiosi" è quello del piccolino, Louis, la sua polo Gap costa 12,95 sterline.

I tabloid hanno fatto i conti: per ogni figlio il duca e la duchessa di Cambridge hanno speso - in abbigliamento dalla testa ai piedi - una media di 22 sterline (25 euro) a testa. Prezzi abbordabilissimi per qualunque famiglia britannica (e non solo). L'unico neo: occorre fiodarsi in negozio o attaccarsi a Internet, perché i capi che indossa Kate o i figli vanno immediatamente a ruba!

Infine, una parola per le foto di compleanno che, oltre ad una straordinaria operazione di immagine rappresentano un delizioso momento di intimità: William viene ritratto in pose a dir poco rilassate, sdraiato su un prato con i tre figli a cavalcioni e su una altalena con i bimbi al collo come un koala.

Scattate da Kate e postate sui social dei duchi - assolutamente a loro agio nei compito di reali - le foto hanno una didascalia: “Il duca e la duchessa di Cambridge – si legge nella didascalia – sono molto lieti di condividere una nuova foto del duca con il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis in vista del compleanno del duca. La foto è stata scattata all’inizio di questo mese dalla duchessa”.

