Kate Middleton e il principe William chef per i senzatetto: «I nostri figli George e Charlotte ci hanno chiesto perché non hanno una casa»

Il principe William e la moglie Kate Middleton hanno confessato durante uno speciale della Bbc sul Natale che i loro figli più grandi hanno mostrato interesse per le condizioni dei senzatetto. «Perché non hanno una casa in cui tornare?», avrebbero chiesto i bambini sul tragitto verso la scuola, come riporta il Telegraph. Proprio per la strada si erano imbattuti in senzatetto che dormivano all'aperto. I duchi di Chambridge hanno raccontato l'aneddoto durante la preparazione del pranzo natalizio al fianco della leggendaria chef Mary Berry.

Kate e William, infatti, avevano la missione di indossare il grembiule e di cucinare pietanze tipiche delle festività che i volontari serviranno ai meno fortunati alle mense. Il principe ha raccontato di essere molto attento a spiegare ai suoi figli chi sono i senzatetto. Sua madre, Lady Diana, lo ha portato in una mensa per i poveri quando era un bambino per fargli capire la vita fuori dalle mura del palazzo e mostrargli come il suo lavoro potesse incidere su molte altre persone. «Ha avuto un profondo impatto su di me, ma mia madre sapeva cosa ci stava facendo», ha dichiarato Willliam mentre alternava la cucina a conversazioni più intime sulla sua quotidianità.



L'iniziativa che vede i duchi di Chambridge chef per un giorno sarà trasmessa dalla BBC oggi, nello spettaccolo televisivo “A Berry Royal Christmas”, che in Gran Bretagna viene trasmesso con successo da anni. Sarà possibile vedere Mary Berry, Kate e William intenti a preparare le numerose portate di quello che si annuncia un pranzo di Natale in piena regola. Kate è una grande appassionata di cucina e per l'occasione ha realizzato un piatto tipico della tradizione inglese, forse un dolce.



Ultimo aggiornamento: 10:46

