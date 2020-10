Kate Middleton, l'indiscrezione choc sul principe William: «Per colpa sua Harry ha iniziato a bere...». Bufera in arrivo su Buckingham Palace? Nei prossimi giorni è in uscita in nuovo libro sulla royal family, firmato da Rober Lacey,che potrebbe mettere in difficoltà la corona. Tra i temi trattati dall'autore, anche le tensioni tra i fratelli William e Harry, esplose con la Megxit.

Tuttavia, secondo Lacey, i problemi sarebbero iniziati ben prima dell'arrivo di Meghan, con la morte di Lady Diana. Stando ad alcune indiscrezioni, all'epoca Harry, 14enne, raggiunse William a Eton ed entrò nel gruppo dei suoi amici più grandi. È li che avrebbe iniziato a bere e a fumare «trascinato - secondo Lacey - dal fratello maggiore che non si sarebbe occupato di lui e non avrebbe fatto nulla per proteggerlo».

La situazione sarebbe precipitata tra il 2000 e il 2001, quando William, 18enne, andò per un anno in Belize, lasciando da solo Harry ad affrontare i suoi problemi. Da lì a qualche anno, William sarebbe diventato per tutti il perfetto erede al trono, affiancato dall'impeccabile Kate Middleton. Mentre Harry si sarebbe guadagnato la fama del principe ribelle. Questa la ricostruzione di Lacey per quanto riguarda il rapporto tra i due fratelli. Replicherà la corona? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 22:07

