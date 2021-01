Kate Middleton e William, il gesto choc che fa infuriare i sudditi. «Siete irresponsabili». Nuova bufera di polemiche sui duchi di Cambridge, polemiche ancora una volta legate a una presunta infrazione delle norme anti-contagio. Come riporta il Mirror, alcuni esponenti politici scozzesi sarebbero tornati a criticare Kate e William per la scelta della loro royal trip lo scorso dicembre.

Secondo quanto riporta il sito inglese, i Cambridge hanno fatto tappa a Edimburgo nonostante il parere contrario del governo scozzese. «Il tasso di contagio nella regione era alto - spiega Deidre Brock, esponente del Partito Nazionale Scozzese e membro al Parlamento del Regno Unito -. Con una pandemia in corso, visitare otto località in tre giorni è irresponsabile. Il governo gallese aveva detto chiaramente di non essere contento della scelta dei duchi e anche dalla Scozia le autorità avevano sottolineato due volte i divieti in vigore riguardo agli spostamenti tra regioni».

«Dalla Scozia hanno fatto di tutto per dissuarderli dal viaggio - aggiunge il parlamentare Tommy Sheppard - ignorare le raccomandazioni e partecipare comunque a questo royal trip, penso sia un gesto altamente irresponsabile». Kate Middleton e William si sono difesi garantendo che il loro tour era concordato con le autorità e ha rispettato tutte le norme anti-Covid.

