Kate e William, lo sgarbo di Meghan e Harry al compleanno del duca di Cambridge: «È tuo fratello»

Sabato 22 Giugno 2019, 14:14 - Ultimo aggiornamento: 22-06-2019 14:19

Kate Middleton e William, lo sgarbo di Meghan Markle e Harry al compleanno del duca di Cambridge. Fan furiosi: «È tuo fratello». Non si placano le voci di una presunta frattura tra gli ex Fab Four, i meravigliosi quattro cognati che lo scorso anno hanno fatto sognare i sudditi di sua maestà e non solo. Da settimane si rincorrono rumors riguardanti presunte divergenze tra i fratelli e rispettive moglie e adesso l'ennesima novità.Ieri, 21 giugno, è stato il compleanno del principe William. Famiglia reale e sudditi hanno inviato auguri e saluti al papà di George, Charlotte e Louis. Tra i messaggi arrivati su Instagram, anche quello dei duchi di Sussex. Che però avrebbe fatto storcere il naso ai fan dei Cambridge.In occasione dei compleanni della regina Elisabetta e del principe Filippo, Meghan Markle e il principe Harry avevano creato un post ad hoc sul loro account Instagram per inviare loro i migliori auguri. Per il compleanno di William, invece, non solo non hanno condiviso nessuna foto, ma hanno commentato il post di compleanno sull'account Kensington Royal (quello di Kate e William) con una frase giudicata «gelida» dai sudditi di sua maestà: «Buon compleanno al duca di Cambridge». Senza neanche un'emoticon o un punto esclamativo. Com'era avvenuto con i piccoli Louis e Charlotte.A questo punto, i fan di Kate Middleton e William sono partiti all'attacco. «È tuo fratello - hanno commentato - c'è bisogno di essere così formali?». E ancora: «Wow, che auguri sentiti». Solo qualche giorno fa, la notizia della fuga dei Sussex dalla Royal Foundation. Frattura definitiva? Staremo a vedere.