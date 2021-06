Kate Middleton in visita al museo con una scolaresca, la graditissima sorpresa fatta ai bambini

Kate Middleton, in visita insieme ad una scolaresca al Museo di storia naturale di Londra, è stata protagonista di una sorpresa dolcissima ai bambini che erano con lei.

La duchessa di Cambridge, infatti, è stata l'accompagnatrice illustre dei bambini della scuola elementare St. Mary of the Angels durante la visita al museo. L'occasione era il progetto Urban Nature Project, realizzato anche per educare ad uno stile di vita sostenibile le future...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati