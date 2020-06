Katia Ricciarelli scoppia in lacrime in diretta a Io e Te: «Questa cosa mi mette in ginocchio...»

Ultimo aggiornamento: 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Oggi, l'artista veneta si è commossa fino alle lacrime nel corso della sua rubrica dedicata alla posta del cuore.. «Mio marito - scrive la signora - non mi ama più. Davanti ai figli e ai parenti sono normale, ma quando sono sola ho il cuore sotto le suole. So che non ci sono consigli, ma volevo raccontarle la mia storia».Katia Ricciarelli in lacrime risponde così: «».si complimenta per la sensibilità dell'artista veneta: «».