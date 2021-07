Capri, Katy Perry e Orlando Bloom al beach club La Fontelina

Orlando Bloom e Katy Perry i personaggi di questo ultimo fine settimana di luglio. Lei la cantante statunitense dalla voce straordinaria, che vinto ben 5 MTV Video Music Award e lui il mitico attore britannico interprete nelle trilogie del “Signore degli Anelli”. Fa coppia dal 2019 con Katy Perry e dal loro amore è nata nel 2020 la bambina a cui è stata data il nome di Daisy Dove Bloom che il 26 agosto festeggerà il suo primo compleanno.

I due artisti sino ad oggi sono riusciti a tenere celata la loro presenza a Capri, ma il fascino ed il richiamo della Fontelina è stato più forte della voglia d’incognito. E nella tarda mattinata sono scesi nel beach club che si trova proprio alla base dei Faraglioni, dove è quasi impossibile riservare una sedia a sdraio o un lettino, tant’è la richiesta. Ovviamente ai due artisti, che si trovano a Capri per salire questa sera sul palco della Certosa di San Giacomo per un evento di beneficenza a favore dell’UNICEF, non si poteva dire di no. I due dopo essere scesi dallo yacht che era ormeggiato a largo dei Faraglioni sono arrivati alla Fontelina e sono rimasti a lungo sul lido lontani da occhi indiscreti e dai flash dei paparazzi. Dopo il tipico lunch e foto ricordo per il locale, la coppia ha preso la via del ritorno dopo una breve passeggiata sul molo del porto turistico. Questa sera attesissimi da un parterre di tutto rispetto che è arrivato sull’isola per partecipare all’evento che frutterà all’UNICEF, a cui è destinato il ricavato dell’asta dell’auto da corsa d’epoca una Cooper Junior 1961 che faceva parte della scuderia delle auto da corsa del mitico Steve McQueen.