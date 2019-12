Katy Perry e la notte di Natale: «Vietati i regali, ci andiamo in vacanza. Ma chi trova la mandorla nel porridge…»

Ultimo aggiornamento: 10:48

Delle tradizioni per la notte diparticolari per. La cantante, ormai fidanzata storica dell’attore, infatti durante la notte di festa non scambia regali con i parenti e tutti insieme seguono un’usanza legata alle tradizioni danese.I soldi risparmiati per i regali vengono “devoluti” in viaggi: «Gli adulti non si scambiano regali – ha spiegato a “People” - perché andiamo in vacanza che è il regalo più bello. Andiamo in vacanza in un posto diverso ogni anno e mangiamo, smettiamo di fare la dieta. Andremo in un posto con la neve, quindi sarà diverso. Faremo forse snowboard e scieremo. Io amo lo snowboard».Tutti insieme seguono una tradizione danese: «È l’unico momento dell’anno in cui ci possiamo ritrovare tutti sotto lo stesso tetto per dieci giorni. Poi abbiamo tutti iniziato a seguire una tradizione del marito di mia sorella, che è danese. Praticamente facciamo il porridge di Natale e ci mettiamo una sola mandorla dentro. Chi la trova si prende il regalo».