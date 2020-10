Il leggendario inventore della PlayStation cambia vita: ​Ken Kutaragi ora costruisce robot...gratis

Il leggendario inventore della PlayStation Ken Kutaragi ha cambiato vita: addio videogiochi, ora il suo genio è prestato al mondo della robotica. Il fondatore della Sony Corp.’s ora svolge il ruolo di nuovo capo esecutivo all'Ascent Robotics Inc., startup di intelligenza artificiale con sede a Tokyo. E per questo nuovo prestigioso incarico guadagnerà...niente.

Il 70enne Kutaragi ha infatti specificato che «La pandemia del Covid ha dimostrato la necessità di avere sempre più robot e macchinari all'avanguardia nella nostra vita quotidiana, che ci aiutino in lavori di logistica e produzione. E per raggiungere questo importante obiettivi, servono certamente ingenti somme di denaro. Denaro al quale Ken Kutaragi ha nobilmente rinunciato per salvare prezioso capitale, più utile alle ricerche che porta avanti la startup.

