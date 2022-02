Ucraina, paura per Paulo Fonseca e la famiglia: bloccati a Kiev. La moglie Katerina: «Il giorno più spaventoso»

Dramma e paura, in Ucraina e nel resto d’Europa. E a Kiev, sotto l’attacco russo di Putin, c’è anche Paulo Fonseca. L’ex tecnico della Roma è sposato con Katerina, ucraina ed ex responsabile della comunicazione dello Shakthar Donetsk. E si trovava da settimane a Kiev insieme a lei e ai figli. Il tecnico portoghese è bloccato e non riesce a tornare in Italia mentre la moglie ha pubblicato un post su Instagram "Il giorno più spaventoso. Dolore. Rabbia, rabbia, rabbia e dolore. Il mio figlio non meritava la guerra. I bambini dell'Ucraina non meritavano la guerra".

APPROFONDIMENTI RUSSIA CHOC Ucraina, Hitler accarezza Putin. Il meme ucraino fa riflettere il... CHAMPIONS LEAGUE La Champions League cambia sede? Ceferin convoca l'esecutivo... IL CASO Ucraina, Possanzini bloccato a Kiev: «Siamo rimasti con i...