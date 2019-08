Kikò Nalli e Ambra Lombardo, prima lite per la coppia: «Lei vuole rifarsi il seno»

Sabato 3 Agosto 2019, 18:36 - Ultimo aggiornamento: 03-08-2019 18:49

L'amore non è bello... se non è litigarello.sono una coppia nata da poco tempo, ma evidentemente hanno già provato l'esperienza del famoso detto. Già, perché la stessa insegnante e modella siciliana, 33 anni, ha rivelato di avere avuto una prima, accesacon l'hair-stylist, ex marito di Tina Cipollari.Il motivo è presto spiegato:vorrebbe rifarsi il, masarebbe contrario e non approverebbe affatto questa intenzione. In un'intervista al settimanale DiPiù,ha spiegato: «Ho iniziato a guardarmi allo specchio con più attenzione, a cercare di capire che cosa mi piacesse di più o di meno del mio fisico. Ho concluso che il mio decollete, quasi inesistente, non mi piaceva. Lo volevo più grosso. Meno da ragazzina, più da femmina».La modella siciliana ha spiegato che la sua decisione ha provocato qualche attrito col nuovo compagno: «Non l’ho ancora rifatto semplicemente perché Kiko non vuole. Quando ne abbiamo parlato per la prima volta, non mi aspettavo che mi dicesse di non farlo. Davo per scontato che avrebbe capito. Invece no, così abbiamo discusso. E discusso. E discusso ancora e ancora…». Il desiderio di aumentare la taglia di seno non è certo nuovo, come spiega: «Mi ero già rivolta ad un chirurgo estetico prima di entrare nella casa del Grande Fratello». Lo riporta anche Gossipetv.Ad ogni modo,spiega che il suo progetto è solo rimandato: «Lo rifarò anche se ho deciso di aspettare settembre in modo da godermi l’estate senza cicatrici o postumi operatori. Però mi sarebbe piaciuto sfoggiare un décolleté nuovo in spiaggia: nuove forme, nuovi costumi, nuova vita».