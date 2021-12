Kim Kardashian diventa avvocato come il celebre padre (che difese Oj Simpson): «Sarebbe fiero di me»

Non la vedrete sui banchi universitari, a lezione nella facoltà di legge, ma questo non vuol dire che Kim Kardashian non stia studiando con la stessa dedizione di qualsiasi altro studente. Avvalendosi di una speciale procedura permessa in California, la star dei reality show sta studiando per diventare avvocato frequentando uno studio legale, assistita e guidata da due avvocati. E dopo mesi di lavoro silenzioso, lontano dalle telecamere, Kim...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati