Kim Kardashian fa da apripista: Rihanna, Cardi B e Beyoncé la seguono nell'impegno politico

Martedì 15 Ottobre 2019, 15:10 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2019 15:34

ha definitivamente stravolto il clichè della donna frivola. Perfettamente a suo agio sotto i riflettori, impegnata a curare la sua immagine e a fare soldi con le pubblicità ma anche impegnata politicamente.Tanto che ora c'è chi parla addirittura di lei come possibile candidata alle presidenziali americane. Una ipotesi remota, ovviamente, ma la pin-up non smentisce queste voci avvalorando così il suo stile.Da una parte Kim insistendo con le griffe di lusso e i tailleur oversize, dall'altra è instancabile a promuovere temi sociali. La condizione delle detenute in carcere, il riconoscimento della questione armena, visitando prigioni e facendo precise richieste alla Casa Bianca per modificare il sistema. Si racconta che prima di andare a fare visita in carcere la pin up si prepari a fondo, studiando leggi e ascoltando esperti. Nulla vuole sia lasciato al caso.La sua attitudine alla politica è iniziata tre anni fa, quando ha sostenuto apertamente la campagna presidenziale diKim Kardashian cammina da allora su due terreni, l'imprenditoria e la politica istituzionale, fino a essere stata messa sotto la lente d'ingrandimento da diversi osservatori politici che negli Usa si stanno chiedendo dove voglia arrivare.Il suo stile ha fatto scuolan visto che non c'è solo la Kardashian a ricordare che l'impegno civile per i diritti non è affatto escluso alle muse della moda, del glamour e delle riviste patinate.sono a testimoniare che altre esponenti dello star system seguono le sue orme.Le donne che difendono le proprie radici, le proprie attitudini senza tralasciare la femminilità più ostentata. Rihanna, per esempio, a capo di una fortuna di 600 milioni di dollari, ha voluto recentemente incontrare il presidente francesein Senegal per affrontare progetti concreti di scolarizzazione nelle colonie francesi particolarmente povere.Lo stesso ha fatto la rapper Candi B che si è impegnata con Bernie Sanders a sostenere il salario minimo e altri aspetti legati al welfare. Le star militanti fanno scuola e proseliti anche se non sono le prime, visto che in passato la grandeal culmine della sua ascesa artistica ha voluto destinare le sue energie all'Unicef nei panni di ambasciatrice.