Kim Kardashian, la foto della figlia con la borsa da 2500 euro scatena l'ira dei fan

Martedì 2 Ottobre 2018, 15:56 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2018 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha sicuramente preso dalla mamma la piccola North West. La figlia di Kim Kardashian, socialite da milioni di follower e il rapper Kenye West infatti, nonostante i cinque anni d’età, vanta un vasto guardaroba (con molti capi gentilmente regalati dagli sponsor) e un crescente interesse da parte dei mezzi di comunicazione per il suo “stile”.Dati i look non proprio sobri di mamma Kim (e di tutto il clan Kardashian) e papà Kenye anche la piccola non lesina con abiti corti, pantaloncini fluorescenti e tutine all’ultimo grido, ma quello che stupisce spesso sono i costi delle mise della piccola North.La piccolo tribù Kardashian capeggiata da Kim e che conta oltre a North i fratelli Saint e Chicago è stata sorpresa durante una passeggiata per le strade di New York. Il look prima di tutto e quindi la mamma ha scelto per North un vestitino giallo, degli occhiali e infine, per le quotidiane necessità di una bimba, una borsa Mini Lady Dior dal costo di circa 2500 euro. Molte le critiche su Instagram per la foto ritenuta da molti uno «schiaffo alla povertà».