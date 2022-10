Kim Kardashian si traveste da Mystica per Halloween, poi la scoperta: «Non era una festa in maschera»

Un'attillatissima tuta in lattice blu, parrucca rossa, lenti a contatto colorate. Per questo Halloween non ha lasciato nulla al caso Kim Kardashian, che ha deciso di travestirsi da Mystica, uno dei personaggi degli X-Men. La 42enne ha cominciato i festeggiamenti prendendo parte alla festa di compleanno di Tracee Ellis Ross, ma appena arrivata al ristorante ha scoperto che non si trattava di un party in maschera. È stata la stessa Kim Kardashian a raccontarlo su Instagram: «Quella volta in cui mi sono presentata a una cena di compleanno in costume, ma non era una festa in maschera!».

Kim Kardashian travestita da Mystica per Halloween

La star dei social, ad ogni modo, è poi riuscita a festeggiare Halloween a una festa a tema. La Kardashian ha ricreato il suo piccolo team di X-Men insieme a Olivia Pierson, travestita da Magik, e Natalie Halcro nei panni di Selene. Anche i figli hanno indossato un costume: North, 9 anni, Saint, 6 anni e mezzo, Chicago, 4 anni e mezzo, e Psalm, 3 anni hanno interpretato star della musica come Aaliyah, Snoop Dogg, Sade e Eazy-E.

La sorella Kendall Jenner ha scelto invece di travestirsi da sceriffo Woody di Toy Story, ma in versione sexy. Kyle Jenner si è mostrata sui social nei panni di Frankenstein.