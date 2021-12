Kim Kardashian, Natale extra lusso per la star: location magica e musicista d'eccezione

Sarà un Natale piuttosto lussuoso, quello della star americana Kim Kardashian che, per regalare ai figli una festa magica ha deciso di festeggiare il periodo natalizio nella sua maestosa villa, ingaggiando il musicista Philips Cornish.

Ebbene il fidato collaboratore di Kanye West, ogni mattina per tutte le festività, deve recarsi nell’abitazione di Kim Kardashian e rallegrare la giornata con canzoni natalizie suonate al pianoforte. Per tutto dicembre i bambini verranno, dunque, svegliati dal Philips. Su Instagram, è la stessa Kardashian a postare tutto: nelle stories degli scorsi giorni, ha condiviso dei video che ritraggono Philips Cornish mentre suona nel soggiorno di casa sua a fianco all’albero di Natale. Questo per lei è il primo anno che trascorre lontana da Kanye West, padre dei suoi quattro figli. La 41enne sceglie così portare allegria in casa, regalando una magica atmosfera natalizia ai suoi figli.