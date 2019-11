Passaporto falso con la faccia di Kim Kardashian: turista nei guai

Usare il volto di Kim Kardashian per un passaporto falso non aiuta di certo a passare inosservati, imperativo categorico per chiunque voglia contraffare un documento di identità. Una donna colombiana di 29 anni non ha tenuto conto delle conseguenze ed è stata arrestata dalla polizia di Colonia per aver mostrato proprio la faccia della celebrity di fama mondiale sui documenti.



La donna si era presentata con un passaporto Usa in una banca, per acquistare una carta prepagata, ma allo sportello un'impiegata si è insospettita, dopo aver notato che la foto non assomigliava affatto al volto della turista. Non è stato difficile poi riconoscere, nellʼimmagine evidentemente contraffatta, la star americana.



Si trattava infatti di un'immagine di Kim Kardashian, la star Usa dei reality e tra le più seguite celebrity su Instagram. La polizia, allertata dall'impiegata della banca, ha arrestato la donna, alla quale, oltre al passaporto fasullo, sono state sequestrate anche due carte di credito, anch'esse false.