Kim Kardashian insultata: «Girovita è troppo stretto rispetto al c**o». La personal trainer: «Ecco come fa»

Mercoledì 8 Maggio 2019, 10:58 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2019 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Kim Kardashian insultata dai fan su Instagram. Sotto accusa le forme del suo corpo dopo l'uscita pubblica in occasione del Met Gala di New York. La regina di Instagram è stata presa di mira per il girovita condiserato "troppo stretto" in confronto al suo lato B. «Sei troppo magra in vita rispetto al tuo c****e». In sua difesa è intervenuta la personal trainer Melissa Alcantara.«Vorrei che Kim Kardashian usasse la sua piattaforma per parlare di cose come la positività del corpo, ma la verità è che il suo girovita è irrealemente stretto mentre lei è molto più larga», scrivono nei commenti su Instagram. «Per chiarire le cose - risponde la personal trainer nelle stories del suo profilo - Questo vestito è è un corpetto e si Kim si allena sei giorni la settimana, si sveglia presto e dedica molte attenzioni alla sua forma fisica».La personal trainer ha poi criticato i fan sostenendo di non voler «dare un peso alle vostre opinioni» sul corpo di Kim Kardashian perché «la vedo ogni mattina, vedo il suo impegno, vedo il suo sudore e vedo tutto il lavoro che fa al di fuori del palestra, è encomiabile».