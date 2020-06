Kobe Bryant, la figlia Capri compie un anno. Mamma Vanessa: «Dio ti benedica, dolce principessa»

Capri, la figlia più piccola di Kobe Bryant, ha compiuto un anno ieri e la moglie della leggenda Nba, Vanessa Laine, ha organizzato una festa di compleanno per la sua piccola, riservando come al solito un dolcissimo pensiero per il marito e la figlia Gianna, morti lo scorso 26 gennaio nel tragico incidente in elicottero nei pressi di Los Angeles.

Tante le foto della prima festa di compleanno di Capri, postate da mamma Vanessa, e non solo. Ci sono anche foto di qualche mese fa, in cui la piccola di casa Bryant era stata immortalata in compagnia della mamma e del papà, tutti vestiti di bianco. La vedova di Kobe Bryant ha scritto su Instagram: «Buon primo compleanno, Capri. Mamma, papà, Nani, Gigi e BB ti amano così tanto! Dio ti benedica, dolce principessa. Gigi e papà, ci mancate tantissimo».

Un mese fa, Vanessa Bryant aveva diffuso, sempre su Instagram, il video dei primi passi della piccola Capri. La bambina è stata ribattezzata col soprannome di Koko-Bean per la grande somiglianza con il padre, come ha rivelato la stessa vedova della leggenda dei Los Angeles Lakers.

