Kobe Bryant, la figlia Gigi oggi avrebbe compiuto 14 anni: la dedica commovente di Mamma Vanessa

Ultimo aggiornamento: 20:21

Oggi, la figlia di Kobe Bryant,avrebbe compiuto 14 anni. È un giorno molto triste perche ha perso sua figlia e il marito a causa di un incidente aereo nel gennaio scorso. Un dramma per tutta la famiglia. La fine del cestista ha commosso il mondo intero. Gianna Maria "Gigi" aveva soltanto 13 anni, aveva scelto di seguire le orme del papà ed era una promessa nella pallacanestro.Oggi Vanessa ha scritto suun post sulla figlia in occasione del suo compleanno. Ad accompagnare la foto della ragazza una didascalia commovente: «Buon 14° compleanno alla mia dolce bambina, Gianna. La mamma ti ama più di quanto io possa mai mostrarti. Fai parte della mia anima per sempre. Mi manchi così tanto ogni giorno. Vorrei potermi svegliare e averti qui con me. Mi manca il tuo sorriso, i tuoi abbracci e le tue risatine. Mi manca tutto di te, Gigi. Ti amo tanto».La donna ha poi chiesto a tutti di indossare qualcosa di rosso per ricordare la figlia: «Gianna adorava indossare un fiocco rosso in tutte le sue foto di scuola. Il rosso significa amore e vita. Per commemorare il compleanno di Gigi oggi, vi prego di indossare qualcosa di rosso, come atto di gentilezza. Spero che utilizziate l’hashtag"».