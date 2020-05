Kobe Bryant rimarrà vivo per sempre nel cuore di tutti quelli che lo hanno amato, ma se ci fosse una classifica, il primo posto sarebbe tutto della moglie, Vanessa Laine. La donna, che ha compiuto 38 anni ieri, ha rivelato di aver ricevuto un regalo da parte del marito che, con un notevole anticipo, da diversi mesi le aveva preparato una sorpresa: ecco di cosa si tratta.

Sono ormai passati più di tre mesi dalla tragedia di Calabasas, dove Kobe Bryant morì in un incidente in elicottero insieme alla figlia 'Gigi' e ad altre sette persone. Su Instagram, dove Vanessa Bryant ha il suo unico account reale, la vedova della leggenda Nba ha pubblicato la foto di una busta con una dedica del marito, anche se il testo, coperto dalla mano della donna, risulta illegibile. Il contenuto della busta non viene mostrato, ma Vanessa ha deciso di rivelarlo nella didascalia del post. Sulla busta la dedica era «All'amore della mia vita, dal tuo Papi».

«Avevo scoperto questa busta poco dopo la morte di Kobe e Gigi, ma avevo deciso di non aprirla fino al giorno del mio compleanno» - racconta Vanessa Bryant - «Ironia della sorte, Kobe aveva fatto realizzare ad un artista un disegno di me, insieme ad un angelo che mi sorregge. Mi manca l'amore della mia vita e mi manca la mia piccola, dolce Mambacita (il soprannome di Gianna Bryant, ndr). Sono però felice di essermi svegliata stamattina accanto alle mie tre ragazze, vorrei che fossimo tutti insieme ora».

Solo pochi giorni fa, il 1 maggio, Vanessa Bryant aveva dedicato un dolcissimo pensiero alla figlia Gianna Maria detta Gigi, che avrebbe compiuto 14 anni: «La mamma ti ama più di quanto io possa mai mostrarti. Fai parte della mia anima per sempre. Mi manchi così tanto ogni giorno. Vorrei potermi svegliare e averti qui con me. Mi manca il tuo sorriso, i tuoi abbracci e le tue risatine. Mi manca tutto di te, Gigi. Ti amo tanto».

