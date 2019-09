La cantante Kyle Rea Harris morta in un incidente, l'ultimo video prima dello schianto: «Qui è morta la mia famiglia»

Kylie Rae Harris last instagram stories. pic.twitter.com/iSXybaMV1E — Marissa 🦇🌙 (@jasonrobbedroy) September 5, 2019

Fuel range is 46 miles and I’m 36 from the nearest gas station



Dear baby Jesus please don’t let me get stranded in NM — Kylie Rae Harris (@KylieRH) September 4, 2019

Venerdì 6 Settembre 2019, 10:16 - Ultimo aggiornamento: 06-09-2019 10:25

La cantante Kyle Rea Harris è morta in un incidente stradale. Astro nascente della musica country, aveva 30 anni. È rimasta coinvolta mercoledì 4 settembre in uno schianto tra tre auto dove ha perso la vita anche un ragazzo di 16 anni. Le dinamiche dell'incidente non sono ancora chiare. Kyle Rea Harris viaggiava in auto sulla strada statale 522 in New Mexico, negli Stati Uniti, diretta a Taos per suonare a un festival. In un video, registrato poco prima dello schianto fatale, la cantante raccontava delle sue origini, di esser cresciuta in quei luoghi, e di aver perso gran parte della sua famiglia. In quel tratto infatti morirono i nonni e il padre.«Va bene, sembro un casino perché piango - dice in lacrime nel video pubblicato nelle stories di Instagram - Va bene però. È un bel pianto. Sono appena arrivata a Taos, nel New Mexico. Sto andandp a suonare in questo festival chiamato "The Big Barn Dance". Adoro questo festival».«Per quelli di voi che non lo sanno - aggiunge - ho trascorso gli ultimi venti anni della mia vita venendo a Taos con mio padre e mia sorella. I miei nonni vivevano qui, mio ​​zio vive ancora qui. Ma fondamentalmente, letteralmente, tutti quelli che erano qui sono morti, tranne mio zio, incluso mio padre».Su Twitter invece Kyle Rea Harris aveva scritto di essere in riserva di carburante, preoccupata di restare a secco: «Abbiamo 46 miglia di autonomia, e la stazione di benzina più vicina è a 36».