L'abbraccio dei due fratellini davanti alla scuola: ecco la foto simbolo della fase 2 a Napoli

L'importanza della scuola, il legame tra alunni e docenti e la capacità di resistenza dei più piccoli che in questo periodo di emergenza sono stati tra i più forti e tenaci.In questa foto, scattata dai genitori di due alunni dell'I.C Troisi, vi è tutto questo. I fratellini, che frequentano la prima e la terza elementare, hanno chiesto ai propri genitori di accompagnarli davanti all'istituto in via Gianturco, a, per rivedere la propria scuola, uno dei luoghi a loro più familiari.La foto, pubblicata sui social ha fatto il giro del web, come simbolo dell'importanza che la scuola riveste e, nello stesso tempo della resistenza dei più piccoli in questo periodo di emergenza.«In questi mesi i più piccoli hanno dimostrato grande capacità di resistenza - commenta il sindaco- Con la loro semplicità hanno contribuito al bene comune, costretti ad un prolungato confinamento domestico, privati delle relazioni e perfino dell'aria aperta per un lungo periodo. I bambini sono ancora una volta un esempio da seguire, anche in questa Fase 2 in cui dobbiamo agire con responsabilità per non vanificare i sacrifici fatti finora. Ai più piccoli intanto voglio dire grazie perchè sono forti e pazienti, in certi casi anche più degli adulti. Sulla riapertura delle scuole e sulle le modalità con cui si svolgeranno le lezioni del prossimo anno scolastico attendiamo le decisioni definitive del governo.Nel frattempo non molliamo, proprio come hanno fatto i nostri bambini. Siamo una bella comunità, unita e ricca di valori.«Il contributo al bene comune che i bambini hanno dato e stanno dando alla nostra città e più in generale al nostro Paese è esemplare - conclude- Sono molto contento che la famiglia di Andrea e Giuseppe abbia voluto condividere con la comunità sangiorgese questa fotografia perchè dimostra quanto i bimbi siano legati alla scuola, come luogo di vita, prima che di apprendimento, istruzione ed educazione. Il merito va certamente anche ai docenti e tutto il personale scolastico, in quanto contribuiscono a fortificare queste relazioni, rendendole stabili e durature".