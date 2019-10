L'Eredità, la professoressa Ginevra Pisani palpeggiata in strada da un ragazzo di colore: la furia su Instagram

Martedì 22 Ottobre 2019, 18:27 - Ultimo aggiornamento: 22-10-2019 18:39

Palpeggiata in strada da un ragazzo di colore. È una furia, professoressa de. E su Instagram denuncia tutto.L'ex protagonista di, programma condotto da, ora protagonista de game show del preserale di Rai Uno, è stata vittima di violenza per le strade di Milano e ha raccontato l’accaduto, sfogandosi, dal suo account instagram.Il fatto è successo lo scorso venerdì a Milano , quando Ginevra, di pomeriggio ma già abbigliata per la sera, aveva scelto un outfit composto da gonna e stivale ed era sulle strisce pedonali: «Mentre stava attraversando – ha raccontato dalle stories di Instagram - altre persone mi stavano venendo incontro per attraversare dall’altro lato. Sbuca questo ragazzo nero che non si sa perché decide di toccarmi il sedere, ma non toccarlo così, mi ha dato proprio un bello schiaffo!».Una «cosa mai accaduta» che la Pisani ha voluto raccontare per divere ragioni: «Voglio denunciare l’accaduto – ha spiegato - perché nessuno si deve permettere di toccare una donna (…) Poi nessuno ha detto a ho fatto nulla, era pieno giorno e nessuno mi ha aiutato o si preoccupato di capire come potessi stare».