Ecco l'uomo più fortunato del mondo: vince alla lotteria, acquista un terreno e trova un tesoro sepolto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un residente della città di, nello stato indiano del Kerala, che nel gennaio dell'anno scorso ha vinto alla lotteria, circa 760.000 euro, ha trovato un tesoro di oltre cento anni fa. Come raccontato dal portale The News Minute , infatti, nel terreno che l'uomo ha acquistato con i soldi della vincita, il fortunato ha trovato sepolte delle monete antiche di grande valore., 66 anni, dopo la vincita ha deciso di tentare un'esperienza come imprenditore nell'agricoltura e pochi mesi dopo ha acquistato circa 1.100 metri quadrati di terreno che confinavano con un antico tempio di Krishna.Pochi giorni fa, l'uomo che si è messo finalmente al lavoro, ha cominciato a lavorare la terra. Tuttavia, mentre zappava, ha trovato un oggetto sepolto sotto la superficie, che si è rivelato essere un vaso di argilla con, del peso di oltre 20 chili.Dopo averle esaminate attentamente, ha scoperto che erano monete coniate ai tempi della famiglia reale di, che ha governato quella regione del sud-ovest dell'India per diversi secoli.Pillai ha informato immediatamente le autorità. Ora le monete verranno inviate a un laboratorio per la pulizia e un gruppo di esperti ne determinerà con esattezza il valore.