Un miliardo di dollari al mese con i respiratori: l'uomo più ricco di Singapore è ancora più ricco

La fortuna di Li Xiting, presidente e co-fondatore della società di dispositivi medici Shenzhen Mindray, quest'anno finora è cresciuta del 43,1% e ha raggiunto i 13,1 miliardi di dollari a causa della pandemia di coronavirus, secondo i dati resi disponibili da Bloomberg.

Questo aumento di 3,96 miliardi di dollari in meno di 4 mesi - quasi 1 miliardo al mese - ha reso Li Xiting l'uomo più ricco di Singapore.

Li, 69 anni, è nato nella provincia cinese dell'Anhui e dal 2018 resiede a Singapore. Ha studiato fisica all'università della scienza e della tecnologia cinese, specializzandosi nel campo della criogenia. Quindi, nei primi anni '80, divenne ricercatore presso l'Università di Parigi.

Durante la sua carriera di ricercatore, Li ha iniziato a lavorare per un'azienda di attrezzature mediche nel Centro tecnologico della Cina meridionale, prima di fondare la Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics nel 1991, insieme a Xu Hang e Cheng Minghe. La società si trova nella città cinese di Shenzhen.



«Gli ordini per i nostri prodotti sono aumentati drasticamente a marzo», ha dichiarato l'azienda cinese al South China Morning Post. «Riceviamo ordini da oltre 100 paesi per i nostri dispositivi medici per combattere la pandemia», hanno aggiunto.

La società ha dichiarato di aver ricevuto un ordine dall'Italia per quasi 10.000 apparecchiature mediche, inclusi respiratori, dispositivi di imaging, ma si è rifiutata di rivelare il prezzo di ciascun dispositivo.

La Mindray è una delle poche aziende della Cina continentale che in collaborazione con altre società cinesi è in grado di produrre circa 2.200 respiratori a settimana, che rappresentano il 20% della capacità mondiale, secondo Xu Kemin, funzionario del Ministero dell'Industria e dell'Information Technology del paese asiatico.

