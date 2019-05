La bimba prematura più piccola al mondo dimessa dall'ospedale: «Alla nascita pesava 245 grammi»

Giovedì 30 Maggio 2019, 20:18 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2019 20:19

Perfino i medici parlano di un vero e proprio miracolo: la bimba nata prematura più piccola al mondo, che alla nascita pesava appena 245 grammi, è riuscita a sopravvivere e a crescere. La piccola Saybe, che ha da poco compiuto cinque mesi, oggi sta bene ed è stata anche dimessa dall'ospedale in cui era stata fatta nascere, quando la sua mamma era giunta appena alla ventitreesima settimana di gravidanza.La miracolosa vicenda ha avuto luogo a San Diego, in California, allo Sharp Mary Birch Hospital. La notizia è stata diffusa direttamente dalla struttura ospedaliera : la mamma di Saybe, che ha chiesto di rimanere anonima, durante la gravidanza aveva sofferto di preeclampsia, una grave complicazione che può sorgere durante la gestazione. La donna ha spiegato: «Ero stata male, ma pensavo fossero fastidi tipici della gravidanza. Dopo un controllo, però, i medici mi avevano diagnosticato la preeclampsia e sono entrata in ipertensione. Mi dissero che dovevano tirare fuori il nascituro immediatamente».Alla fine, i medici praticarono un parto cesareo d'urgenza. La piccola Saybe, però, secondo loro era troppo piccola per poter sopravvivere, e inizialmente pronosticarono che non sarebbe sopravvissuta per più di un'ora. Contro ogni pronostico, però, la bimba ha continuato a vivere e ha iniziato a crescere, fino a raggiungere condizioni di salute e un peso soddisfacenti. Oggi la piccola pesa 2,25 chilogrammi ed è alta 40 centimetri, ma soprattutto gode di ottima salute: per questo motivo, i medici hanno deciso di dimetterla e farla finalmente andare a casa.«Piccola ma potente: è un vero miracolo, se consideriamo che alla nascita aveva dimensioni pari alla metà di un normale neonato e nemmeno si vedeva dentro l'incubatrice», spiegano i medici che hanno accudito la piccola in questi mesi, sin dalla sua nascita. Difficile dar loro torto, se si considera che le possibilità di sopravvivenza, tra i bambini nati prima delle 26 settimane e con un peso inferiore al chilo e mezzo, sono decisamente ridotte. Inoltre, va sottolineato il record stabilito da Saybe: con sette grammi di peso in meno, la bimba ha superato il record di un bimbo tedesco, nato prematuro nel 2015 e sopravvissuto miracolosamente.