La «Bulb girl» di Simona alla conquista di Londra

Ha inventato «The Bulb Girl» e ora i suoi disegni, riprodotti su carta ma anche su shopper in tessuto, sono in mostra a Londra. Da Torre del Greco alla capitale del Regno Unito con la passione per matite e gessetti colorati, tanta fantasia e una buona dose di creatività. E così la venticinquenne Simona Terrone, che vive da sei anni a Londra e lavora in un negozio di ottica, sta vedendo avverarsi il suo sogno: fare l'illustratrice. Ha pensato a tutto: account Instagram, logo, cartoline promozionali e immagini che anche attraverso le amiche italiane stanno girando sul web già da tempo. Ora Simona è una illustratrice freelance e dopodomani sarà organizzata a Londra (da Ollie Quinn Opticians, Spitalfields Market, Liverpool Street) una sua mostra con drink e djset. Una location minimal e molto frequentata, a poca distanza dal negozio in cui è impiegata, dove sarà possibile ammirare e acquistare i disegni, disponibili anche in formato pdf o già incorniciati, e conoscere da vicino la storia di Simona e i suoi progetti futuri. Da qualche settimana poi, la sua «donna lampadina» in diverse versioni tutte da scoprire è anche su un frequentatissimo e conosciutissimo sito di vendite on line al link: www.etsy.com/shop/Thebulbgirl.



LA FILOSOFIA

Tornando alla mostra in terra londinese, da giorni l'invito per la particolare esposizione corre sul web, attraverso soprattutto l'account Instagram (The Bulb Girl) e le condivisioni di curiosi, appassionati e amici, molti dei quali saranno a Londra per l'occasione. Alla faccia di Brexit. Ma cosa è The Bulb Girl? «Si tratta della Donna Lampadina, che è anche il mio nome d'arte. Il personaggio - spiega Simona - nasce da un'esperienza molto personale, per questo ho deciso che il messaggio che intendo trasmettere attraverso i miei disegni va diretto soprattutto alle donne, per aiutarle a trovare la propria luce interiore, come del resto ho fatto io. Dobbiamo amarci anche perché non si può dare amore se non lo possediamo in prima persona. Come fare? Secondo me il modo migliore è conoscersi, meditare e dedicarsi del tempo, non giudicarsi troppo o essere troppo dure con noi stesse».



LA SOLIDARIETÀ

Non ha mai studiato arte Simona, ma il disegno è stato il suo hobby sin da quando era piccola, e a Londra ha iniziato a prendere sul serio l'idea di farlo diventare un impegno, anche dal punto di vista lavorativo. Passione per il disegno ma anche attenzione verso l'ambiente: parte del ricavato della vendita dei disegni e delle borse in tessuto riutilizzabile in mostra a Liverpool Street sarà infatti devoluto a Trees for Cities, l'unica organizzazione benefica operante nel Regno Unito che lavora su scala internazionale per piantare alberi in contesti urbani e realizzare così città più verdi. Restando invece alla particolare «girl» inventata dalla illustratrice torrese, non siamo di fronte a una sola, ma sono invece tante donne lampadina protagoniste nei disegni di Simona Terrone. «Si tratta di diversi modi di interpretare la donna, con le sue passioni, le sue debolezze, gli stati d'animo e i suoi impegni lavorativi, gli oggetti che quotidianamente utilizza, i suoi desideri. In occasione del Natale - sottolinea l'illustratrice - tante amiche mi hanno chiesto di poter creare una Bulb Girl personalizzata da incorniciare e tenere per sé, o da poter regalare. Una esperienza molto divertente, anche perché in me si è accesa ancora di più la luce della fantasia pensando a ciascuna di loro».



IL FUTURO

Simona non intende abbandonare Londra, neanche adesso che la Brexit renderà un po' più difficile la vita a chi non è britannico. L'Italia e la sua Torre del Greco sono sempre nel suo cuore, tanto che con la fantasia vola versa il suo Paese: «Spero dopo questo evento di poterne organizzare tanti altri sia in Inghilterra, sia ovviamente in Italia. Magari a Napoli e perché no proprio nella mia città natale, a Torre del Greco, dove torno appena possibile per ritrovare la mia famiglia e riabbracciare gli amici di sempre». © RIPRODUZIONE RISERVATA