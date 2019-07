La calciatrice e il bimbo senza braccio, la loro foto commuove il web: «È diventata la sua migliore amica»

Venerdì 26 Luglio 2019, 18:58 - Ultimo aggiornamento: 26-07-2019 19:32

Lui ha un anno e otto mesi, lei 25 anni. Ma sono migliori amici. È la tenera storia di un bimbo nato con una malformazione al braccino sinistro e di una calciatrice con la stessa disabilità. Si sono conosciuti lo scorso giugno e la foto dei loro arti che si toccano è diventata virale.La vicenda è accaduta negli Usa. Come riporta il Washington Post , i protagonisti di questa storia sono il piccolo Joseph Tidd e la calciatrice Carson Pickett, che gioca nella squadra americana degli Orlando Pride. Si sono conosciuti casualmente e la loro foto, postata su Instagram, è diventata un simbolo. Ora ogni volta che il piccolo va allo stadio a vedere la sua beniamina è felice.Racconta Colleen, la mamma del bimbo: «Durante il viaggio in macchina non faceva altro che guardare il suo braccio e sorridere. Perché a breve avrebbe incontrato la sua migliore amica».