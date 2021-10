La classifica dell’inaspettato in Italia: Heineken scatta una fotografia degli eventi più inaspettati per gli italiani nel 2021

- Il 2021 si sta dimostrando un anno di grandi successi e sorprese per l’Italia che ha primeggiato su scala internazionale a livello sportivo e musicale, fino ad arrivare al Premio Nobel per la fisica vinto da Giorgio Parisi. Una ricerca condotta da Human Highway in collaborazione con Heineken fa emergere quali sono stati gli eventi più inaspettati per gli italiani e ne analizza le reazioni.

Al primo posto tra gli eventi inaspettati ci sono i trionfi sportivi: per il 35,2% degli intervistati, l’evento che ha colto maggiormente di sorpresa è stata la vittoria agli europei di calcio, seguita per il 27,7% del campione dall’ottimo posizionamento alle Olimpiadi di Tokyo2020 – con particolare sorpresa per la vittoria nei 100 metri di Marcell Jacobs. Anche il mondo della musica, con i Maneskin vincitori dell'Eurovision, ha suscitato stupore nel 17,3% degli intervistati. Nella vita di tutti i giorni la possibilità di ritrovare passioni e momenti di condivisione dopo tanto tempo, sono state vissute come “occasioni inaspettate” dal campione degli intervistati.

Il 64% di loro, infatti, ha dichiarato di essersi sorpreso per la possibilità di tornare a vivere le proprie passioni e momenti di svago, come ad esempio l’essere potuto andare in vacanza (18%) o l’aver incontrato persone che non vedeva da tempo (14,8%).

Ma qual è l’atteggiamento degli italiani nei confronti dell’inaspettato? Il 67,6% degli intervistati affronta le situazioni inattese con un atteggiamento positivo: coraggio, speranza e determinazione sono infatti alcune delle parole che vengono maggiormente associate. Una reazione che assume sfumature diverse a seconda dell’età: dalla ricerca condotta per Heineken® emerge in particolare che gli adulti fra i 35 e i 54 anni reagiscono all’imprevisto in modo più “razionale”, affrontandolo con il sorriso. I più giovani (18-34 anni), invece, vivono gli eventi inattesi con emozioni più forti e contrastanti, tipiche dell’età che li contraddistingue.

Tra le parole chiave utilizzate da questo cluster spiccano: Curiosità, Tenacia, Gratitudine. Un anno che sta portando con sé dei cambiamenti che si riflettono nei gusti e nello stile di vita di molti, con particolare attenzione al tema del benessere: sono infatti sempre di più i giovani che mostrano interesse nel voler provare i prodotti analcolici.

Secondo la ricerca condotta da Human Highway il segmento di coloro che non hanno mai provato la birra analcolica ma vorrebbero farlo (11,8%), è popolato soprattutto dai più giovani (20,8% tra i 18 e i 24 anni e 21,9% nei 25-34enni). Chi invece ha dichiarato di aver già consumato la birra analcolica, lo ha fatto principalmente in occasione dei pasti (37,3%): a cena a casa in settimana (26,3%), a pranzo o cena fuori (18,6%), a cui seguono altre situazioni, come momenti di svago o relax da solo (9,9%). L’identikit dell’estimatore della birra analcolica (quasi uno su tre) rivela il profilo di un uomo tra i 35-44 anni, con uno stile di vita attivo, attento al proprio benessere e amante dello sport. E a proposito di “inaspettato”, se fosse proprio “James Bond” a scegliere l’opzione analcolica? Ebbene sì, nel suo ultimo film, il colto e raffinato agente segreto del controspionaggio inglese, si trova questa volta a scegliere Heineken® 0.0. come drink preferito, e ci coglie di sorpresa sorseggiandola in una location esotica prima di un nuovo colpo di scena. Questo il momento inaspettato che Heineken ha voluto regalare agli spettatori del nuovo e attesissimo film di 007 No Time To Die, presente nelle sale cinematografiche dal 30 settembre.