La mascherina appanna gli occhiali? I tre trucchi per evitare che succeda

Abituarsi ad indossare la mascherina, in questi tempi di emergenza coronavirus, non è semplice per tutti, soprattutto per chi porta gli occhiali: questi ultimi sanno che andare in giro con i dispositivi di protezione sul viso porta inevitabilmente a incappare in un piccolo disagio, gli occhiali che si appannano e ci costringono ad abbassare la mascherina, a muoverla, insomma a toccarla continuamente.

Comportamenti che sono tutt’altro che consigliabili, perché toccarci il viso o il naso non è consigliabile: un’associazione sportiva di immersioni, Bolla Blu, ha pubblicato su YouTube alcuni videotutorial su come si può fare a portare la mascherina senza far appannare gli occhiali. Un’impresa tutt’altro che impossibile, se si seguono alcune semplici regole, e con trucchi diversi tra i quali si può "scegliere".

Come mostrano i tutorial, ci sono tre metodi diversi. Il primo metodo è quello di spruzzare liquido antiappannante sugli occhiali, lasciarlo agire per qualche secondo, e poi sciacquarli con abbondante acqua: nonostante la mascherina, riuscirete a vedere chiaro. Il secondo metodo è posizionare un fazzoletto di carta sul bordo superiore della mascherina: il terzo, simile al secondo, prevede invece che si pieghi il bordo superiore della mascherina. Se indossate gli occhiali, seguite questi semplici suggerimenti e potrete finalmente smettere di toglierli di continuo per doverli pulire.









