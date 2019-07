La miss 23enne ha il quoziente intellettivo di un genio e farà il medico: la sua storia fa il giro del web

Mercoledì 24 Luglio 2019, 21:11 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2019 22:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Essere una reginetta di bellezza può aprire molte porte nel mondo dellae delloma la 23enneha le idee chiare: il concorso disarà solo una parentesi nella sua vita prima di dedicarsi completamente alla medicina. La ragazza, di cui stanno parlando molti tabloid come "Il Daily Mail ", ha un quoziente intellettivo al di sopra della media, ha conseguito due lauree e parla ben cinque lingue.Sogna di fare il medico, ma quest'anno parteciperà al concorso che eleggerà la più bella d'Inghilterra e - a giudicare dalle foto pubblicate su- sembra avere buone possibilità di vincerlo. La sua però non è la classica storia di una ragazza giovane e bella. La sua intelligenza le consentirà di fare molto più che posare sulle copertine patinate. Ed è per questo che ha attirato l'attenzione dei media.La ragazza, futuro medico junior nel Lincolnshire ha une ha creato la propria organizzazione no profit per aiutare le persone anziane rimaste sole al mondo. Il giorno dopo la partecipazione al concorso inizierà la carriera da medico.inoltre, parla fluentemente cinque lingue e ha conseguito due lauree in materie scientifiche. Prima di scoprire la vocazione nella medicina sognava addirittura di diventare un'astronauta e di andare nello Spazio. «Alcune persone - spiega alla stampa - potrebbero pensare che le ragazze che partecipano a un concorso di bellezza siano teste vuote, ma non è così. Stiamo tutte cercando di mostrare al mondo che in realtà non siamo solo carine».Bhasha è nata in India e si è trasferita nelquando aveva nove anni. Ha deciso di partecipare al concorso didopo averci pensato molto, prendendosi una pausa dallo studio. «Ho vinto il premio Einstein per essere stata la persona più intelligente della mia classe, ma sono sempre stata un po' solitaria», racconta andando con la mente a quando i compagni di scuola la prendevano in giro. Ora si è presa una doppia rivincita.