La prof si iscrive su OnlyFans e tra i genitori scoppia la polemica. Lei replica: «Sono affari miei»

La professoressa sbarca su OnlyFans e i genitori chiedono venga cacciata. Miguelina Fredes, che insegna alle classi terze alla Superior Normal School n. 30, nella provincia argentina di Santa Fe, ha aperto un profilo hot su OnlyFans generando lo scalpore dei genitori degli alunni che hanno chiesto alla preside che la donna fosse licenziata proprio perché non sarebbe un buon esempio per gli studenti.

Alcune delle foto mostrano Miguelina quasi nuda con solo un sottile pezzo di garza a coprirla. Un'altra foto la ritrae con il bikini sexy, in altre è completamente nuda, in un'altra ancora ha il seno coperto solo da una sottile stoffa. Insomma scatti bollenti che non sono passati inosservati a cui la professoressa ha risposto però con fermezza. La donna ha ammesso di amare di farsi fare fotografie sexy aggiungendo: «Se decido poi di venderle non è affare di nessuno». Miguelina ha anche annunciato l'intenzione di iscriversi al Grande Fratello mentre è in congedo per malattia.

I genitori però non approvano questa condotta, ma più che altro non approvano il fatto che lei punti a diventare un personaggio noto in questo modo. Nonostante le numerose proteste però non è stato preso nessun provvedimento nei confronti dell'insegnante.