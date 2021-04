La regina Elisabetta, compleanno senza colpi di cannone per la seconda volta

Tra due giorni la Regina Elisabetta compirà 95 anni. Un compleanno decisamente molto triste e il primo senza il marito Filippo dopo 73 anni. Per la seconda volta consecutiva, inoltre, non ci saranno i festeggiamenti tradizionali. La pandemia Covid-19, infatti, ha stravolto il cerimoniale e, come sottolinea il Telegraph, non saranno sparati i colpi di cannone previsti per i compleanni reali.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati