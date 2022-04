La svizzera Barbara Suter è Miss Europe Continental 2022, finalissima alla Mostra d'Oltremare

Successo annunciato per la finalissima europea di Miss Europe Continental 2022, in scena alla Mostra d’Oltremare di Napoli nella cornice del Teatro Mediterraneo. Il concorso internazionale, ideato dal patron Alberto Cerqua e condotto da Veronica Maya con Antonella Salvucci nel backstage, è tornato in scena dopo oltre due anni di stop a causa della pandemia e a giudicare le ragazze in gara sono state Eleonora Pieroni, Imma Pirone, Raffaella Di Caprio, showgirl Maria Monsé.

APPROFONDIMENTI IN TRINCEA L'ex Miss Ucraina Anastasiia Lenna in guerra: si unisce ai... DOPO LA VITTORIA Miss Italia, il sindaco Manfredi incontra Zeudi Di Palma IL RISCATTO Zeudi di Palma a Napoli: tappeto rosso e fiori, ​Scampia fa festa...

Un concorso, quello di Miss Europe Continental, che diventa sempre più importante, visto che Nicole Di Mario, la prima storica vincitrice, fa attualmente parte del cast de La Pupa e il Secchione Show, programma di punta di Italia 1 che quest’anno vede alla conduzione Barbara D’Urso. E chissà cosa riserba ora il destino a Miss Europe Continental 2022, la svizzera Barbara Suter che avrà ora la sua occasione di entrare nel mondo dello spettacolo ed un anno di contratti ed impegni lavorativi.

Per lei gli applausi di Rossella Erra, Walter Melchionda, Anna d’Agostino, Noemi Giangrande, Emilio Franchini, Ruggero Freddi col marito Gustavo, Fabio Ruffo e Daniele Violante della Roux Production, Gennaro Cassini, Domenico Vacca, lo staff del programma Mattina Live con il produttore Genny Coppola e Diletta Acanfora e Tania La Gatta che sarà presente nel cast delle prossime finalissime internazionali così come la Salvucci già dal prossimo 23 aprile .

Perché Miss Europe Continental continua insieme ad Alberto Cerqua, sempre coadiuvato da Alessia Maida e da Roberto Cinti oltre che da Giovanna Ercolano, Antonio Basile, Nails Company Italy, To Be Mine Jewelry, Amor Cosmetics, LDK security Agency.