Trenta iniezioni per avere le labbra più grandi al mondo, Andrea Ivanova: «Ora penso a qualcos'altro...»

30 iniezioni di acido per le «labbra più grandi del mondo». E non è ancora finita. L'aspirante Barbie, Andrea Ivanova, sta pianificando di sottoporsi a un intervento chirurgico ancora maggiore. Ha solo 23 anni, originaria della Bulgaria, e afferma di aver stabilito il record per il numero enorme di iniezioni di acido ialuronico nelle sue labbra.

ANDREA IVANOVA: CHI E' LA DONNA CON LE LABBRA PIU' GRANDI AL MONDO

Anche le sue guance hanno subito un intervento per essere "allargate" e, come dichiara lei stessa al Sun, sta «modellando mento e mascella e allungando il mio viso e rimodellandolo con diversi filler dermici». In precedenza aveva giurato che nulla le impedirà di ridimensionare ancora di più le sue labbra, anche se sono già così grandi che quasi le ostruiscono le narici.

E ora ha in programma di aumentare il seno andando sotto i ferri in Turchia o in Germania. In precedenza, Andrea ha già aumentato le dimensioni del seno passando da una coppa 75C a una 75E, ma vuole continuare.

Al Daily Star ha confessato: «Ho eseguito tutti i miei interventi e procedure nella città in cui vivo, a Sofia, ma ho intenzione di fare il mio prossimo intervento chirurgico per seni ancora più grandi in Turchia o in Germania, perché ci sono specialisti abbastanza bravi anche in questi paesi».

L'INIZIO

Andrea ha iniziato la sua scioccante trasformazione in una vera Barbie nel 2018. Il suo medico l'aveva avvertita di prestare attenzione a qualsiasi dolore nelle sue enormi labbra, poiché le procedure future potrebbero essere potenzialmente «fatali». Nonostante i rischi e le complicazioni che derivano dall'avere labbra enormi, tra cui il semplice mangiare, Andrea non demorde dal volere labbra grandi. Con oltre 20.000 di follower, Andrea riceve diverse proposte: «Ogni giorno molti fan diversi da tutto il mondo mi inviano migliaia di messaggi sui miei social network e mi invitano in vacanza in diversi paesi e persino continenti».

«Ma non sono ancora andato in vacanza con il mio fan, ma forse un giorno andrò». La fan del filler che viaggia molto per lavoro e per piacere, ha affermato di ricevere reazioni sia positive che negative da altri viaggiatori.

«Ci sono sempre reazioni positive e negative... le persone si girano sempre per guardarmi, commentarmi, sussurrarsi a vicenda. Alcuni mi hanno addirittura puntato il dito contro, discutono del mio aspetto, alcuni mi fischiano, c'è chi ride, mi prende in giro e, naturalmente, ci sono persone che vengono da me e si congratulano con me e vogliono per fare foto con me. Ovunque io vada, ci sono sempre persone disposte a scattare foto con me, il che è meraviglioso per me».