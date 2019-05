Lady Diana, la confessione del principe William alla Bbc: «La sua morte un dolore senza pari»

La morte della mamma, Lady Diana , ha provocato un dolore senza pari per il principe William e il fratello Harry , neo papà del piccolo Archie . Il Duca di Cambridge, infatti, ha descritto la morte della madre, la principessa Diana, come un «dolore senza eguali». Lo ha detto in un documentario dellache affronta il tema della, argomento su cui William, insieme con il fratello Harry e la moglie Kate , è stato negli ultimi anni molto attivo.