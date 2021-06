Lando Buzzanca potrebbe presto tornare a casa. Circa un mese fa l’attore Lando Buzzanca è stato ricoverato in ospedale per un’emorragia celebrale e il suo secondogenito, Massimiliano Buzzanca, ha fatto sapere che tra poco potrà riabbracciare il padre: “Presto – ha spiegato - potrebbe tornare a casa. Non sappiamo ancora se il malore ha lasciato dei danni”.

