Lapo Elkann, dopo l'incidente vittima degli hater: «Cerca di metterti in riga». E lui risponde così

Per il 2020 auguro a lei ed a tutti i suoi simili di aggiornare il repertorio. Comprendo i limiti oggettivi, ma il mio auspicio è che unendovi in gruppo possiate, dopo lunghe riflessioni, riuscire a dire qualcosa di nuovo. Ne dubito, però mai dire mai. https://t.co/VsG5QgLoyE — Lapo Elkann (@lapoelkann_) January 9, 2020

Qualche giorno faha avuto un brutto incidente che l'ha visto sopravvivere quasi per miracolo: uno schianto in auto tra Gerusalemme e Tel Aviv, mentre si trovava in Israele durante le vacanze di Natale. Ora sta meglio, è in ripresa anche se ancora convalescente: e ieri su Twitter, all'ennesimo tweet offensivo da parte degli haters, ha risposto per le rime.Da anni infatti sui social si ironizza su virtù e soprattutto vizi di Lapo, nipote dell'avvocato Agnelli e fratello di John, presidente di Exor. «Cerca di metterti in riga. Ops scusa forse non dovevo usare la parola riga», recita uno dei tweet di presunta ironia, al quale Lapo risponde piccato. «».