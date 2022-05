Lapo Elkann si commuove: «In ospedale mamma e figlia malata terminale». Il racconto su Twitter

Lapo Elkann si commuove in ospedale, il suo racconto su Twitter. Nella serata di giovedì il nipote dell'avvocato Agnelli, sul suo profilo social, ha raccontato di essere andato in ospedale per degli esami e di aver visto una scena che lo ha molto emozionato. «Durante esami di routine ho visto una mamma accarezzare i capelli della figlia ventenne. Lei così giovane, ma malata terminale. La mamma forte, ma con gli occhi velati dalla tristezza. Che dono la vita - scrive Lapo - che equilibrio fragile il nostro vivere. Tanti pensieri...».

Tra i commenti, in tanti raccontano la loro esperienza: da un utente che racconta di aver perso un fratello a 32 anni, a chi lascia cuori, a chi si commuove a sua volta per il racconto. «Mi fa pensare a mio fratello Gianpiero, andato via a soli 26 anni nel 2020 - scrive Nick - a mia madre, a mio padre che come me ancora non hanno superato questo dolore immenso. Mi manca terribilmente». «Ti abbraccio», gli risponde Lapo. E d'altronde anche quest'ultimo, parecchi anni fa, ha perso una persona a lui vicina per colpa di un tumore: il cugino Giovannino Agnelli, figlio di Umberto e presidente Piaggio, scomparso nel 1997 a soli 33 anni.