Lapo Elkann, 150 profughi ucraini in Portogallo con i soldi dei regali di nozze con Joana

Sono i soldi dei regali di nozze: donazioni che i coniugi Elkann hanno chiesto esplicitamente agli invitati di versare alla loro fondazione Laps che si occupa di sostenere progetti per i minori. Con quei soldi Lapo Elkann e la moglie Joana Lemos hanno deciso di affittare un aereo e di mettere in salvo 150 profughi ucraini e di portarli a Cascais in Portogallo, insieme a 10 cani e 5 gatti.

For our wedding Joana and I asked our guests to make a donation to #LAPSFoundation. With the money raised we have decided to support Ukrainian People with various actions. Today we rented a Boeing ✈️

— Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 25, 2022