Lapo Elkann in sedia a rotelle: relax in montagna dopo il terribile incidente a Tel Aviv

Risale a circa un mese fa la grande paura di Lapo Elkann per il grave incidente automobilistico in cui è stato coinvolto mentre era in vacanza a Tel Aviv. Il rampollo di casa Fca è statoportato d'urgenza all'Assuta Hospital in Israele in coma e con varie frature e in seguito, migliorate le condizioni, trasportato in una clinica svizzera.

LEGGI ANCHE Tina Cipollari sbotta con Maria De Filippi: «La bilancia la frullo in faccia»





Ora Lapo sta cominciando a piccolo passi a tornare alla vita di tutti i giorni ed è stato fotografato da “Chi” mentre, complici le feste natalizie, trascorre qualche giorno di vacanza sulle nevi svizzere di St Moritz. Molto dimagrito, è accomagnato da un amico che lo spinge sulla sedia a rotelle e poi lo aiuta ad alzarsi per fare una breve camminata.

Lapo dopo l’incidente è molto cambiato: “Il motivo della mia vitta oggi – ha fatto sapere – è aiutare gli altri e chi ha i miei stessi problemi, ma non i miei stessi mezzi per cercare di uscirne”.





Ultimo aggiornamento: 18:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA