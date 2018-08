Laura Chiatti, lutto in famiglia: «Fai buon viaggio nonnina»

Fai buon viaggio nonnina❤️ Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: Ago 12, 2018 at 9:51 PDT

Lunedì 13 Agosto 2018, 13:10 - Ultimo aggiornamento: 13-08-2018 14:40

Lutto perL'attrice ha perso la sua cara nonna in queste ore e ha comunicato la perdita ai followers pubblicando suuna foto in bianco e nero di quando era bambina. Il messaggio di addio ha commosso i fan. «Fai buon viaggio nonnina», si legge nella didascalia che accompagna la foto. Numerosi i commenti di cordoglio.Un giorno sicuramente molto triste per Laura Chiatti e la sua famiglia. La foto pubblicata sui social mostra la moglie dida bambina (capelli a caschetto, frangia sbarazzina e ciuccio in bocca) mentre è tra le braccia della nonna seduta. L'annuncio della perdita, inevitabilmente, ha scosso molti dei suoi fan che, di tutta risposta, hanno scritto messaggi d’affetto e di vicinanza. In pochi minuti, infatti, moltissimi sono stati i commenti lasciati sotto l’immagine della Chiatti.Tra i vari commenti degli utenti, spiccano quelli di Alessia Marcuzzi, Melita Toniolo ed Elena Santarelli. Le tre donne dello spettacolo sono state tra le prime a mostrarsi vicine al dolore dell’attrice.Questi ultimi mesi non sono stati facili per Laura Chiatti, che ha dovuto affrontare anche il ricovero del marito. La coppia però è sempre unita e affiatata. Lo dimostrano le dediche d'amore che i due si scambiano continuamente sui social.