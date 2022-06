Laura Efrikian: «Gianni Morandi? Pareva fosse già finito, è tornato più grande di prima»

Negli Anni 70 erano una delle coppie più celebri della televisione italiana, poi le loro strade si sono divise ma da allora Laura Efrikian e Gianni Morandi sono rimasti in ottimi rapporti. Lo si capisce da come l'attrice, a distanza di decenni, parla del cantante e padre dei suoi figli.

Laura Efrikian: «Gianni Morandi ​pareva fosse già finito ed è tornato più grande di prima»

Morandi e la Efrikian si sono sposati nel 1966 e hanno avuto tre figli: Serena, nata prematura e morta dopo 9 ore dal parto, Marianna e Marco. La coppa si è separata nel 1979, ma per il bene dei ragazzi non si è mai persa di vista.

«Dopo l’amore nacque una grande amicizia, che è come l’amore ma meno coinvolgente» racconta Laura in un'intervista al Corriere della Sera. «Si dice che il primo amore non si scorda mai: a me è successo a vent’anni. Questo amore lo ricordo così perché così è stato, non avrebbe potuto durare di più: era un amore fantastico che abbiamo vissuto con entusiasmo grandissimo, come dei ragazzi anche più giovani della nostra età».

Durante l'intervista l'attrice, in libreria in questi giorni con «Una famiglia armena», si sofferma a parlare anche dell'ex marito, che ha attraversato un periodo di difficoltà nella sua carriera, prima di rilanciarsi negli ultimi anni, merito del suo talento e della forza del suo carattere.

Quest'anno infatti Gianni Morandi ha conquistato il terzo posto al Festival di Sanremo e nella serata delle cover ha fatto ballare e cantare l'Ariston nel suo medley con Jovanotti. «È un uomo che con i tempi della sua educazione, del suo essere un montanaro, quindi con i piedi di piombo e con molto pensiero dietro a quello che faceva, sa combattere, sa difendere le sue scelte. Uno che pareva fosse già finito ed è tornato più grande di prima».