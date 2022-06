Laura Pausini sbarca su TikTok con la figlia Paola: il balletto è virale, fan impazziti

Laura Pausini sbarca su TikTok e lo fa insieme a sua figlia Paola. In realtà la cantante aveva già aperto il social da marzo, sul quale aveva però solo pubblicato contenuti che riguardavano i suoi show o i videoclip, oggi per la prima volta ha inserito un video amatoriale, con un balletto studiato insieme alla sua bambina.

APPROFONDIMENTI L'ANNUNCIO Laura Pausini negativa al Covid dopo 11 giorni: «Pronta a... PANICO TRA I FAN Dua Lipa, che tonfo: inciampa e cade sul palco al concerto di Milano

In meno di 12 ore il video ha avuto oltre 800 mila visualizzazioni. «Quando pensavi di aver già visto e fatto tutto, arriva tua figlia e… jiggle jiggle», afferma nella didascalia Laura che si riferisce proprio a uno dei trend del momento. Il motivetto su cui ballano mamma e figlia è uno dei più conosciuti del social, da sempre molto amato dai bambini. La piccola Paola, nata nel 2013 tra la cantante e il compagno Paolo Carta, non poteva essere da meno e, come spesso accade, ha voluto coinvolgere la mamma. I fan sono impazziti per il video studiato ad hoc dalla bimba come una vera tiktoker, e tra i commenti c'è chi vede una somiglianza tra Laura e Simona Ventura.