Lavezzi e Yanina, la lite continua: «Il Pocho ha svuotato i conti in banca»

Continua - ma a distanza - la lite post separazione tra Ezequiel Lavezzi e Yanina Screpante, ex modella e compagna del calciatore argentino. Dopo aver fatto sapere dai suoi avvocati che è intenzionata a chiedere 15 milioni di dollari (circa 13 milioni di euro) come risarcimento per il lungo periodo di convivenza, la Screpante è torna in tv per attaccare l'ex fantasista del Napoli.

«La richiesta economica è stata fatta dai miei avvocati, è in linea con il patrimonio di Lavezzi» ha detto Yanina al programma Los Ángeles de la Mañana in Argentina. «Avevamo diversi conti correnti in comune quando ci siamo lasciati e in poco tempo li ha svuotati tutti lasciandomi senza soldi. Per lui avevo lasciato la mia carriera da modella ma non mi ha voluto riconoscere nulla dopo la nostra relazione».